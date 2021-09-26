Türkiye Son dakika... Yangın faciası! Ev küle döndü

Son dakika... Yangın faciası! Ev küle döndü

Türkiye

Son dakika... Yangın faciası! Ev küle döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

26 Eylül 2021, Pazar 01:02 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Kadriye Demir’e (70) ait tek katlı evde çıktı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. 

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Demir’in yakınlarını ziyarete gitmesinden bir süre sonra elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. 

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ) (DHA)

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