Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.







