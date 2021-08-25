Son dakika: Yangından etkilenen üreticilere ödemeler bu hafta yapılacak
TARSİM tarafından yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.' dedi.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:03 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.
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