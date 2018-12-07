Son dakika! Yaşlılık aylıkları için alt sınır 1000 lira olacak

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komsiyon'nda kabul edildi. Teklifi ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması kararlaştırılırken, yaşlılık aylıkları için alt sınır 1000 lira olarak belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından, yeniden yapılandırmaya ilişkin önerge verildi. Kabul edilen önergeyle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, ödemelerini, geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam edecek.