Gaziosmanpaşa'da yaşayan 18 yaşındaki Sevilay Kaya dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Vahşi cinayeti işleyen kocanın daha sonra alacağı cezayı düşürmek amacıyla odanın duvarına 'İhanetin bedeli ölümdür' şeklinde yazı yazdığı ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Oruçov hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

18 yaşındaki Sevilay Kaya, Vüsal Oruçov ile imam nikahlı evliydi. Geçtiğimiz günlerde ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında genç adam, iddiaya göre eşini boğazını keserek öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yatak odasındaki yatağın yanında boğazı kesilmiş vaziyette yerde yatarken bulundu. Cinayet aleti olan kanlı bıçak yatağın üzerinde bulunurken, olay yerinde biri kırık iki telefon görüldü. Bir de genç kadının kanıyla olayın gerçekleştiği odada duvarın üzerinde " ihanetin bedeli ölümdür" şeklinde kanla yazılmış yazı vardı.

"ÇOCUĞU ALDIRACAĞIZ DEDİ, BOĞAZINI KESTİM"

İfadesi alınan genç adam, Sevilay Kaya'yı ve ailesini evlerinin inşaat işini yapması vesilesi ile tanıdığını, imam nikahlı olarak evli olduklarını, olayın gerçekleştiği adreste eşinin ailesiyle beraber yaşadıklarını ancak yaklaşık iki haftadır eve gitmediğini anlattı. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu duyduğunu, eşiyle sürekli tartıştıklarını iddia eden Azeri koca, eşinin 'Çocuğu aldıracağız, sen yoluna ben de yoluma gideceğim' dedi. Ben de kapüşonumun cebinde bulunan bıçağı çıkararak Sevilay'ın boğazını kestim.

"İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR"

Sevilay yerdeyken kanıyla duvara parmağımla "ihanetin bedeli ölüm" şeklinde yazdım" dedi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oruçov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KADININ ANNESİ ANLATTI

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; maktulün annesi olan Nardane İ. damadının evden ayrıldığını bir süre eve gelmediğini, bu sırada kızının işe ihtiyacı olduğu için alt katlarında bulunan iş yerinde çalışmaya başladığın' ifade etti. Olay günü damadının dükkana geldiği, Sevilay ile görüşmek istediklerini, Sevilay'ın kabul etmesi üzerine yukarı çıktıları bir müddet sonra çığlık sesleri geldiğini ve odada kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü belirtti.

EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda, Vüsal Oruçov hakkında, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Gebe Olduğu Bilinen Kadını Öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, gebe olduğunu bildiği ve gayri resmi olarak birlikte yaşadığı genç kadını olay günü aralarında yaşanan tartışma sonucu bıçakla boğazını kesti.

İlk bıçak darbesiyle ölmeyen maktulün şüphelinin eylemine devam etmemesi için ellerini tuttuğu kaydedildi. Yine iddianamede, Vüsal'ın acıma hissi olmaksızın kendisinden yardım dileyen maktulün kafasından tutup tekrar elinde bulunan bıçakla boğazını keserek maktule uzun süreli acı hissi vererek yaşamına son verdiği belirtildi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.