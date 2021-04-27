Türkiye Son dakika: Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi! Bakanlık duyurdu

Son dakika: Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi! Bakanlık duyurdu

Türkiye

Son dakika: Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

27 Nisan 2021, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi. 

DHA

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