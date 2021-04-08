Son dakika: YDS giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
YDS giriş belgeleri (2021-YDS/1) ÖSYM tarafından erişime açıldı. YDS 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
08 Nisan 2021, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.