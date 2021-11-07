Türkiye Son dakika... Yeni vaka haritası açıklandı: Her yer kızardı!

Son dakika... Yeni vaka haritası açıklandı: Her yer kızardı!

Türkiye

Son dakika... Yeni vaka haritası açıklandı: Her yer kızardı!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir ile Kütahya'da vakalar düşerken, Bilecik'te artış gösterdi. Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vakalarda artış gösteren 10 il arasında yer alırken, HES risk haritası da tamamen kızardı.

07 Kasım 2021, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 244,37'den 25,2 düşüşle 219,17'ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 315,94'ten 76,3 düşüşle 239,64'e seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 332,39'dan 23,78 artışla 356,17'ye yükseldi.

BİLECİK 10 İL ARASINDA YER ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Bilecik, Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya ve İzmir ile birlikte en çok artış gösteren iller arasında yer aldı. Filyasyon ekiplerince yapılan incelemelerde son dönem vaka sayısında artışların, sosyal hareketliliğin artması ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerini azaltması nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

RİSK HARİTASI 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları ve HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Kütahya'da vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkte yer aldı. Bilecik'te ise harita tamamen kızardı.

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