Son dakika! Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.