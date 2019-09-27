Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.