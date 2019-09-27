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Son dakika! Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

27 Eylül 2019, Cuma 16:05
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Son dakika! Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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