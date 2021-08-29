Türkiye Son dakika: Yer: Ümraniye! Kafasına taşla vurdu!

Son dakika: Yer: Ümraniye! Kafasına taşla vurdu!

Türkiye

Son dakika: Yer: Ümraniye! Kafasına taşla vurdu!

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında trafiğin ortasında yaşanan taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:52 Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafiğin ortasından iki grup birbirine girdi. Ümraniye'de iki grup arasında çıkan taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.



Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı.

KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN KAFASINA TAŞLA VURDU

Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.


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