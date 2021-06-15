Türkiye Son dakika: Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika: Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Türkiye

Son dakika: Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi... Aşılamada yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz.' dedi. İşte Bakan Koca'nın son dakika aşı açıklaması...

15 Haziran 2021, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." dedi

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