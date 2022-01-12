Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Serhat Ünal, "Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi. Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kullanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir. Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz." dedi.









"KIYAS ÜRÜNÜMÜZ CORONAVAC'TIR"

Ünal, "Benim elimde etkinliği ispatlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Kendi geliştirdiğin aşının en az bunun kadar güvenli olduğunu gösterirsen aşıya izin veriliyor. Belirlenmiş sınırlar dahlinde, karşılaştığınız aşıya karşı en az onun kadar etkilidir arıyoruz. En az onun kadar başarılı ise ruhsata gidebilir. Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle Coronavac'tır. Bu aşı ile karşılaştırılmasına karar verildi. Bir tarafta Coronavac değerleri var, diğer tarafta TURKOVAC değerleri var. Coronavac'ın geliştirildiği dönem virüsün ana olduğu haldi. TURKOVAC döneminde ise delta gibi birçok varyant vardı. Coronavac döneminde aşı yok durumu vardı. TURKOVAC döneminde ise birçok aşı imkanı vardı. TURKOVAC'ta takip süremiz 108 gündür. Daha yakından ve uzun süre incelenmiştir.

4 Ağustos'ta 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Ekim'de ara güvenlik analizi yapıldı. Etik kurulu bunu özellikle istedi. Sonlanım noktasına ulaşmasına rağmen 23 Kasım 2021'de çalışmanın destekleyicisi TÜSEB bir yazı ile o güne kadar ki sonuçların bildirilmesini istedi. 22 Aralık 2021'de TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alması kararı çıktı. Biz de yeniden incelememize başladık. TURKOVAC ile ilgili bütün data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Oradaki arkadaşlar inceledikten sonra acil kullanım onayına izin verdiler. 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Takiplerimiz sürüyor. Yayın hali gelene kadar takip devam edecek. Oraya doğru da hızla geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, Kovid hikayesi ya da daha önce aşılanma hikayesi olmayan kişiler. Veri analizi yaptığımızda günlük vaka sayımız 24 binlere çıkmıştı.

Şu anda 22 Haziran ile 27 Aralık tarihleri arasındaki gönüllülerin bulgularıdır. 1286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı yaptık. Toplamda 2444 doz aşı yapmış olduk Turkovac ve Coronavac birlikte olmak üzere... 1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Gönüllülerimizin büyük kısmı erkek. Genç de gönüllü popülasyonumuz var.

Takip süresi toplamda 108 gün idi. Kovid 19 tanısını PCR'la doğruladığımızda vaka sayılarımız karşımıza çıktı. 1008 kişide toplam 68 Kovid-19 vakasını saptadık 27 Aralık'a kadar. Turkovac'ın en az Coronavac kadar güvenli aşı olduğunu ispat etmek amacımız. Sadece hastalanma oranını değil hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetine de bakıyoruz. Bunun için kullandığımız DSÖ'nün standart ölçeği var.

"TURKOVAC KOLUNDA HASTANEYE YATAN SADECE 3 HASTA VARDI"

Hastaların büyük kısmının semptom bildirmediği ya da bildirse de bağımsız şekilde hastalığı atlatan kişiler olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Turkovac kolunda. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de hasar kalmadan sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı.

"TURKOVAC EN AZ CORONOVAC KADAR GÜVENLİ VE ETKİN BİR AŞI"

Biz yan etkileri evrelendiriyoruz. 'Ne kadar ciddi?' , Hasara neden olmuş mu?' , gibi... İleri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı... Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır.

SORU-CEVAP

Prof. Dr. Serhat Ünal: Farklı aşılarla yapılan çalışmalar pek çok yerde var. Aşıyı çeşitlendirmek antikor cevabını yükseltiyor.

Size desek bugün her türlü aşıya ulaşabilirsiniz, biz bir klinik araştırma yapıyoruz, sizi davet ediyoruz. bir kola aşı, bir kola plasebo yapacağız. boş kola düşene kadar ülkede aşısız dolaşmayı kabul eder misiniz desek eder misiniz? etseniz de etik değil. siz yapmaya kalksanız Etik Kurul onay vermez buna. Benim elimde ruhsatlanmış yaygın olarak dünyada kullanılan bir aşı var, ben bununla karşılaştırırım, böylece aşısız kişi kalmaz. Kabul edilmiş aşı kadar güvenliyse bunun da güvenilirliği kanıtlanmış olur.

Prof. Dr. Tanrıöver: Coronavac'ın etkinliği bu kadar, Turkovac'ınki şu kadar diyebileceğimiz durum yok. Dünyada artık kıyas ürünlerle yapılan çalışmalar var. Turkovac'ın en az koronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyleyebiliriz.







