Türkiye Son dakika: Yerli aşı TURKOVC'ın Faz-3 sonucu açıklanıyor!

Son dakika: Yerli aşı TURKOVC'ın Faz-3 sonucu açıklanıyor!

Türkiye

Son dakika: Yerli aşı TURKOVC'ın Faz-3 sonucu açıklanıyor!

TURKOVAC Faz-3 sonuçları açıklanıyor! Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal canlı yayında konuşuyor. Ünal, 'Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kullanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir. Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz' dedi. İşte yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları...

12 Ocak 2022, Çarşamba 10:20 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarını açıklıyor.

Ünal, "Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi. Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kullanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir. Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz." dedi.

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