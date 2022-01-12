Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarını açıklıyor.

Ünal, "Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi. Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kullanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir. Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz." dedi.