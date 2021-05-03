Türkiye Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı yıl sonunda kullanılacak! TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı yıl sonunda kullanılacak! TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Türkiye

Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı yıl sonunda kullanılacak! TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yerli koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları için son dakika açıklamaları yaptı. Mandal, yerli VLP virüs aşısı yıl sonunda kullanıma açılacağını söyledi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek. Yerli VLP virüs aşısı yıl sonunda kullanıma açılacak" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aşı ve ilaç çalışmaları hakkında son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Mandal, "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek. yerli VLP virüs aşısı yıl sonunda kullanıma açılacak" dedi.


Mandal, yerli CLP koronavirüs aşısında Ağustos ayında Faz-3 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Faz-3 aşamasındayken üretim aşamasına da başlanmasını planlıyoruz. Mandal, "2021 yılının güz döneminde aşımız kitlesel kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı. 

VLP dışında iki farklı koronavirüs aşısındaki çalışmalarda yıl sonunda kullanım aşamasına gelineceğini ifade etti. Mandal, aşıların mutasyonlara karşı etkili olma potansiyellerinin çok yüksek olduğunu belirtti. 

Koronavirüse karşı iki ilacın Faz-2 çalışmasında olduğunu söyleyen Mandal, Ağustos ayı gibi kullanıma başlanmasını beklediklerini açıkladı. 

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