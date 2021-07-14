Son dakika: Yerli otomobil için tarih belli oldu
Son dakika haberine göre, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olduğunu duyurdu.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
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TOGG hesabından yapılan paylaşımda, " 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda." ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/TOGG2022/status/1415372807341592580
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