Magazin Son dakika... Yeşilçam filmlerinin usta yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Son dakika... Yeşilçam filmlerinin usta yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

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Son dakika... Yeşilçam filmlerinin usta yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin yönetmeni olan, aynı zamanda senarist de olan Mehmet Ekrem Dinler'den çok üzücü bir haber geldi. Dinler, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin usta yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler'den bu sabah çok üzücü bir haber geldi. Dinler, 94 yaşında hayatını kaybetti. Çektiği "Cilalı İbo" filmleriyle tanınan usta isim, kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

Mehmet Ekrem Dinler, 24 Ocak 1928'Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler, kariyerinin ilk döneminde "Kemal Film" adına çalıştı.

Dinler, 1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturdu ve aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

MEHMET EKREM DİNLER FİMLERİ

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)


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