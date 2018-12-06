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Son dakika... Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton sahte alkol yakalandı!

İstanbul Silivri'de kaçak bir içki imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 5 ton sahte alkol ele geçirildi

06 Aralık 2018, Perşembe 16:21 Son Güncelleme:
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Son dakika... Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton sahte alkol yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceğini belirledi.

Silivri’de bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin litre metil alkol, damıtma cihazları, alkol bidonları ve içki şişelerine el koydu, imalathaneyi de mühürledi.

Yapılan sahte içki operasyonunda ele geçirilenler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Fatih Kumkapı'da bulunan deposuna kaldırıldı.

Operasyonda S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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