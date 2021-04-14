Son dakika: Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut, yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu. Yıldırım Akbulut'tan acı haber geldi. Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN: VEFATI BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ MEKÂNI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibinin yapıldığını, 10 Nisan'dan itibaren tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, '47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sayın Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' paylaşımında bulundu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başsağlığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut’un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut Beyi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Eski Başbakanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İçişleri Bakanlığı da yapan, Yıldırım Akbulut Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın Başbakanımıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun...' ifadelerini kullandı.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eski Meclis Başkanımız ve Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Eski Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut Beyefendi’yi kaybettik. İyi bir insan ve milletimizin hizmetinde bir devlet adamıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.'' dedi.

Akbulut’un çalışma arkadaşı siyasetçi Bülent Akarcalı taziyelerini şu şekilde aktardı:

Genel başkanlık yarışında Mesut beyin yanındaydım. AB’den heyetler geldiğinde danışır ederdi. Hakikaten üzgünüm. Yumuşak huyluydu. Meseleleri kavgaya dönüştürmeden hallederdi. Gerektiğinde kendi tavrını ortaya koyardı.



