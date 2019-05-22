Kanal D'deki '2. Sayfa programına konuk olan Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le nasıl küstüklerini anlatırken onu asla affetmeyeceğini söyledi.

'EBRU GÜNDEŞ KADROMUZDA OLMAK İSTEDİ'

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı:

"Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi.

O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahrettin Bey'e söyledim cevap vermedi. Sonra ben Fahrettin Bey'in yaptığı kadroyu beğenmedim ve tek bir isteğim var İbrahim Tatlıses'le çalışmak dedim.

Sonra Ebru Gündeş, 'Ben de koroda olayım hatta dönüşümlü olarak sahne yapalım' dedi. İbrahim (Tatlıses) ağabeye söyledim o da tamam dedi.

'BEN ASSOLİST OLDUKTAN SONRA BANA YAPMADIĞINI BIRAKMADI'

Çalışmamızın birinci haftasından itibaren benim assolist olmamla ilgili bir karar alındı. Ebru Gündeş de İbrahim Tatlıses'ten önce çıkmaya başladı.

Bu karar verildikten sonra bana yapmadığını bırakmadı. çok şeyler yaptı ben anlatamam. Bana yakışmayacak küfürler edildi. Ben bu yüzden kendisine çok kırgınım ve hiçbir zaman da affetmeyeceğim.

İbrahim Bey sahneye çıkacaktı Ebru Gündeş iki eser daha fazla okudu. İbrahim Bey bana gelerek 'solistliğini yap' dedi. Ben de güzel bir dille kağıda yazı yazarak İbrahim Bey burada sinirlendi diyerek sahneden inmesini söyledim. Gazino adabı böyledir.

'EBRU GÜNDEŞ'İ ASLA AFFETMEYECEĞİM'

Herkesin orkestralarının olduğu bir lobi düşünün. Sahnede sanki beni onu zorla indirmişim gibi bir sahneden inişi var ki İbrahim Tatlıses bile bana sus işareti yaptı.

Ebru Gündeş bütün orkestranın içinde 'Sen kimsin?' diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Onu asla affetmeyeceğim. İyilik yapıyorsun kötülük buluyorsun.''