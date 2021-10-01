Son dakika! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, sosyal medya hesabından "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.