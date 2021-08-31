Türkiye Son dakika: YKS için iki ek yerleştirme açıklaması! ÖSYM başkanı duyurdu

Son dakika: YKS için iki ek yerleştirme açıklaması! ÖSYM başkanı duyurdu

Türkiye

Son dakika: YKS için iki ek yerleştirme açıklaması! ÖSYM başkanı duyurdu

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, 'Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Yerleştirme' yapılacak dedi. Öte yandan YKS 2021 taban ve tavan puanları açıklandı.

31 Ağustos 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4'ün 'https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html' adresinde yayımlandığını açıkladı.

Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

TABAN PUANLAR AÇIKLANDI

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.

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Son dakika: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!


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