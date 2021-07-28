Son dakika YKS haberine göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) birincilik, sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya, sözelde Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testi'nde ise, birincilik Almanca'da Balıkesir, Arapça'da Konya, Fransızca'da İstanbul, Rusça'da Bursa ve İngilizce'de İstanbul'dan çıktı. Aygün, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.





ÖSYM, 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden YKS sonucu sorgulama ekranı üniversite adayı öğrencilerin erişimine açıldı. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, ÖSYM üzerinden YKS sonuçları, puan durumu ve sıralaması gibi verilere erişebilecek.

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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 2021 YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ile YKS sonucu görüntüleme işlemini gerçekleştirebilecek. YKS sonuçları sorgulama ekranı ve YKS ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son duyuru...



