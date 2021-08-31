Son dakika: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite sınavı tercih sonuçları, 5-20 Ağustos tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşmeyi bekleyen adaylar, yapılan değerlendirmelerin ardından YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.



