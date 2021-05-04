Dünya Son dakika: 'Yoğurtlu içecek koronavirüsü önlüyor' diyen başkan istifa etti

Son dakika: 'Yoğurtlu içecek koronavirüsü önlüyor' diyen başkan istifa etti

Dünya

Son dakika: 'Yoğurtlu içecek koronavirüsü önlüyor' diyen başkan istifa etti

Yoğurtlu içeceklerin koronavirüsü önlediğini söyleyen Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik istifa etti. Namyang, Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden bir tanesi.

04 Mayıs 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Namyang Süt Ürünleri Şirketinin Başkanı Hong, yoğurtlu içeceklerinin Kovid-19'la mücadelede etkili olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından şirketinin Seul'deki genel merkezinin önünde açıklamalarda bulundu.

Şirketinin Kovid-19'u önleyebileceğini öne sürerek popüler yoğurtlu içeceği hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için özür dileyerek görevinden istifa ettiğini belirten Hong, tüm sorumluluğu üstlenerek başkanlıktan çekildiğini bildirdi.

Namyang'ın araştırma biriminden bir yetkili, geçen ay bir sempozyumda yaptığı konuşmada, yoğurtlu içecek Bulgaris'in Kovid-19 enfeksiyonu riskini azaltmada çok etkili olduğunu iddia etmişti.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Şahin müjdeyi verdi! Daha uzun süre dayanacak aşı geliyor