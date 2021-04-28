Türkiye Son dakika… YÖK'ten yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili flaş karar!

Son dakika… YÖK'ten yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili flaş karar!

Türkiye

Son dakika… YÖK'ten yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili flaş karar!

Yükseköğretim Kurumu tarafından son dakika olarak üniversitelere gönderilen yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılması istenildi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
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İşte YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.

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