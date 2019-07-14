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Son dakika... Yolcu minibüsü dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14 Temmuz 2019, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Son dakika... Yolcu minibüsü dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15:00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. DHA


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