Son dakika... Yolcu minibüsü dereye devrildi! Ölü ve yaralılar var
Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaza, saat 15:00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. DHA