Türkiye Son dakika... Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu kazada yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 01:08 Son Güncelleme:
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Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş çaplı güvenlik önlemi alındı

Yan yatan otobüste bulunan yaralı yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılıyor. Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

GAZİANTEP (İHA)

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