Türkiye Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

23 Eylül 2021, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.


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