Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki havalimanına inişte yolcu uçağı pistten çıkıp çamura saplandı. Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasında uçaktaki yolcular tahliye edildi

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 13:25
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Almanya’nın Düsseldorf kentinden Zonguldak’a gelen yolcu uçağının tekerleği, havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada çamura saplandı.

AĞIRLIKLI OLARAK GURBETÇİLER VARDI

Alınan bilgiye göre, yaz sezonu uçuşları kapsamında Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman havayolu şirketi Germania’ya ait uçak, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indi. İniş sonrasında uçağın tekerleği, pist sonunda manevra sırasında çamura saplandı.

PİLOTAJ HATASI

Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasında uçaktaki yolcular tahliye edildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Pistten çıkma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Çınar, "İndikten sonra, taksi yolunda ilerlerken manevra yaptığı sırada lastiği çamura saplanmış. Yolcular uçaktan indirilerek havaalanına getirildi. Olumsuz bir durum yok" diye konuştu.

AA

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