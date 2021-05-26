Türkiye Son dakika: Yolda karşılaştı, sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Son dakika: Yolda karşılaştı, sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Türkiye

Son dakika: Yolda karşılaştı, sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Mersin’de, Sait K ile Müslüm Tater yolda yürürken karşılaştı. Borç nedeniyle tartışma çıkınca Sait K., Tater'i bıçakladı. Tater kanlar içinde yere yığılırken Sait K. ise olay yerinden kaçtı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı. İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredekilerin Müslüm Tater'e yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.


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