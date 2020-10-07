Son dakika: Yozgat'ta Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treni çarpıştı
Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
07 Ekim 2020, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
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Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.
Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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