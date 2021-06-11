Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik.

Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerini içme suyu ihtiyacının karşılanması için önümüze çıkan engellerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı iyi yetişmiş insan kaynağına sahip olması.

12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da TOKİ tarafından yapılmıştır. Hayata geçirdiğimiz reformlarla şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmayı hedefliyoruz.

Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah geleceğe de taşıyacağız.

Asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.







