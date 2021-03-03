Son dakika: Yunanistan'da 6.2 şiddetinde deprem oldu!
Son dakika haberine göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Gökçeada'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta.
03 Mart 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre, Yunanistan'da merkez üssü Larisa olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.16'da meydana gelen depremin derinliği ise 3 kilometre olarak açıklandı.
ATİNA 5.9 OLARAK AÇIKLADI
Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.
USGS HARİTASINA GÖRE DEPREM TÜRKİYE KIYILARINDA DA HİSSEDİLDİ
Çanakkale, Gökçeada'ya yaklaşık 300 kilometre mesafede olan Larisa'daki depremin Türkiye'de de hissedildiği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı bir sarsıntı haritasında depremin Türkiye kıyılarını da etkilediği açıkça görülüyor.
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