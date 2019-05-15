Yunanistan'ın batısında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Gastouni'ye 1 kilometre olduğunu duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak verdi.

İyon Denizi'nde ise 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'den İyon Denizi'ne kadar uzanan dev fay hattının kıyısında yer alıyor.

AA