Yunanistan'ın başkenti Atina'da yerel saatle 14.13'te bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.1 büyüklüğündeki sarsıntının yerin iki kilometre altında meydana geldiğini bildiriyor. ESMC verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Magoula'ya 7 kilometre mesafede.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Atina'daki binaların sallandığını ve insanların panikle sokaklara koştuğunu aktarıyor.