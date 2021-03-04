Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina'daki Ulusal Jeoloji Gözlem Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan Alasonya kentinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina'daki Ulusal Jeoloji Gözlem Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Dün de ülkede Larisa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Larisa'daki bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldiği ifade edilirken can kaybı olmadığı açıklanmıştı.

İlgili Haberler MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması











