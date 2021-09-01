Türkiye Son dakika: Yurt dışına çıkmaya çalışan 63 göçmen Muğla'da yakalandı

Son dakika: Yurt dışına çıkmaya çalışan 63 göçmen Muğla'da yakalandı

Türkiye

Son dakika: Yurt dışına çıkmaya çalışan 63 göçmen Muğla'da yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen Muğla'da sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Teknedeki 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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