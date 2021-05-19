Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Erdoğan, "Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.