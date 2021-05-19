Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili de konuştu. İşte detaylar..
19 Mayıs 2021, Çarşamba 21:34 Son Güncelleme:
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Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Erdoğan, "Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık." ifadesini kullandı.
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.
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