Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:15 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sel bölgesinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Özer "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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