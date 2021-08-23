Türkiye Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Türkiye

Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:15 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sel bölgesinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Özer "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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