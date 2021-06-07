Türkiye Son dakika: Yüz yüze eğitim ortaokul ve liselerde bugün başladı

Son dakika: Yüz yüze eğitim ortaokul ve liselerde bugün başladı

Türkiye

Son dakika: Yüz yüze eğitim ortaokul ve liselerde bugün başladı

Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler kademeli normalleşme ile birlikte bugün yüz yüze eğitime başladı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 09:33 Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak dersbaşı yaptı. Ankara'daki Cumhuriyet Fen Lisesi'nin bahçesinde sabah fiziksel mesafeye uyarak, sıraya giren öğrenciler, yine maske ve mesafe kurallarına göre sınıflarına girdi.


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