Türkiye Son dakika: Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi! Valilik açıkladı..

Son dakika: Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi! Valilik açıkladı..

Türkiye

Son dakika: Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi! Valilik açıkladı..

Son dakika haberine göre; Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.

22 Mart 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi.

Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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