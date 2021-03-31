Eğitim & Kariyer Son dakika: Yüz yüze eğitime ara verildi! Valilik duyurdu

Son dakika: Yüz yüze eğitime ara verildi! Valilik duyurdu

Eğitim & Kariyer

Son dakika: Yüz yüze eğitime ara verildi! Valilik duyurdu

Son dakika haberine göre; Kütahya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

31 Mart 2021, Çarşamba 21:14 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildiği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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