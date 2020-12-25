Türkiye Son dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Son dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Türkiye

Son dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

25 Aralık 2020, Cuma 10:13 Son Güncelleme:
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Orta öğretimde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasına ertelendi. Sınava girmeyen öğrenciler performans sınavları ile ilk yarı yıl puanını alacak. Öğrencilerin girdiği sınavlar iptal oldu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Biz eğitimi, ders konularım sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybımız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.

Güzel bir gün diliyorum.

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