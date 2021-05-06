Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. Çöken binadan gelen ilk bilgiler, ölü ve yaralı olmadığı yönünde. Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi. Binada dün geceye kadar vatandaşların oturduğu ancak gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesi gelmesiyle vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada," Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." denildi





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"SESİ DUYUNCA KAÇALIM DEDİM, O ANDA BİNA YIKILDI"

Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Dün akşam binalardan sesler geldi. Apartmandaki komşulara haber verdim. Bu yüzden binayı boşalttık. Sabah eşyamı almaya çıkıyordum. Baktım ses geliyor dedim ki 'kaçalım' Telefonumu çıkardım çekeyim diye, sonra bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi.

Bu bina dün gece sahur vaktinde tahliye edilmiş. Bugün tam kapanma olmasaydı bu sokağa semt pazarı kurulacaktı. O zaman daha büyük bir felaket olabilirdi. Cihazlarla binada biri var mı diye dinleniyor. Dün gece sahur vaktinde boşaltılmıştı, büyük bir felaketten dönüldü. Bir süredir bu binadan çatırtılar geldiğini söylüyorlar. Ekipler gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

"BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ"

Vatandaşlar çok gürültülü bir çökme olduğunu söylüyorlar. Etrafta araçlar vardı. Ekipler de kontrolleri yapıyorlar. Çevredeki vatandaşlar da çok korktu. Büyük bir felaket olabilirdi. Sadece saatlerle önlendi. İnsan hareketliliğinin en fazla olduğu mahallelerden biri. Bina da oldukça eski bir yapıydı.

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"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Bina tahliye edildikten 8-10 saat sonra çöküyor. İşlek bir cadde. Çevrede çok sayıda iş yeri ve bina var. hemen aşağıda araçların bir kısmının da enkaz altında olduğunu görüyoruz. Facianın eşiğinden dönüldü. İşlemler titizlikle sürdürülüyor.

CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk, Zeytinburnu'ndaki çöken binaya ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Daha önce boşaltılan binaydı. Bir anda çöktü, etrafta çok sayıda olduğu aracın altında kaldığı belirtildi. Depreme dayanıksız binaydı. Zeytinburnu’nda son bir yılda çok sayıda bina depreme karşı dayanıklı olmadığı için boşaltılmıştı. İçeride birisinin olup olmadığı değerlendiriliyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

DHA



