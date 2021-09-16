Türkiye Son dakika.. Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika.. Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika.. Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Edirne-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 01:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sebahattin Ardalı'nın kullandığı 33 CKE 28 plakalı TIR, Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 10. kilometresinde devrildi. Bu sırada aynı yönde Belçika'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na seyreden Halil Çalışkan yönetimindeki 1 EBH 307 plakalı otomobil ile Akın Çelik idaresindeki 46 HK 410 plakalı otomobil devrilen TIR'a çarptı.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada Ankara'dan Edirne'ye gelen İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da kaza yerinde durarak yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, TIR sürücüsünün 247 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Edirne yönünde trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldıSon dakika: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Benziyorlar!
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER GBT sorgusundan kaçamadı! Korona hastası markete giderken yakalandı