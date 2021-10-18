Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, 1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.







