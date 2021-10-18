Türkiye Son dakika! Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi mahsur kaldı

Son dakika! Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi mahsur kaldı

Türkiye

Son dakika! Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı kurtarıldı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, 1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.



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