Türkiye'ye 2021'de 30 milyondan fazla ziyaretçi geldi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti' dedi.
28 Ocak 2022 , Cuma 15:53
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.