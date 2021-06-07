Son dakika...7 ile genelge gönderildi! Denizde kirlilik temizlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi. Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı, tüm çalışmaların bakanlık tarafından yürütüleceği, bu kapsamda İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacağı belirtildi.



