Türkiye Son dakika...7 ile genelge gönderildi! Denizde kirlilik temizlenecek

Son dakika...7 ile genelge gönderildi! Denizde kirlilik temizlenecek

Türkiye

Son dakika...7 ile genelge gönderildi! Denizde kirlilik temizlenecek

Son dakika gelişmesi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj ( deniz salyası) ile mücadele eylem planını 7 il valiliği ve ilgili kurumlara genelge gönderdi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi. Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı, tüm çalışmaların bakanlık tarafından yürütüleceği, bu kapsamda İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacağı belirtildi.


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