Siyaset Son dakika...Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika...Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Siyaset

Son dakika...Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan koronavirüse yakalandı. Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. ' dedi.

07 Mayıs 2021, Cuma 07:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eller yukarı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı