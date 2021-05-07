Son dakika...Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan koronavirüse yakalandı. Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. ' dedi.
07 Mayıs 2021, Cuma 07:57 Son Güncelleme:
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
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