Alanya'nın yaklaşık 50 kilometre uzaklığındaki Alacami Mahallesi'ne bağlı Çökele Yaylası'nda, saat 08.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler, Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangına çok sayıda ekip, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Alanya Belediyesi'nin su tankeri ile müdahale etti. Alevler, kısmen kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

'YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE UZAK BÖLGEDE'

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü öğrenilirken, Alacami Mahallesi'nin muhtarı Kerim Teker, "Sabah saatlerinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangın, müdahalenin ardından kısmi olarak kontrol altına alındı. Yangın yerleşim yerlerine uzak bölgede. Bizler için bir tehlike söz konusu değil. Halkımızı orman yangınları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)