Türkiye Son dakika...Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika...Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Son dakika...Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

10 Haziran 2021, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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